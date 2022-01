Oggi il Campaccio per un nuovo anno di atletica

Faniel Battocletti e Aouani attesi protagonisti azzurri

Comincia oggi ufficialmente la nuova stagione dell’atletica mondiale con la 65esima edizione del Campaccio Cross Country, evento di corsa campestre del Gold World Athletics Tour, che vedrà tra le protagoniste femminili un’atleta che ha lasciato segni indelebili nell’anno appena trascorso, Nadia Battocletti.

La trentina che, ricordiamo, si è classificata settima nella finale olimpica dei 5000 metri, miglior piazzamento in pista di una donna alle olimpiadi di atletica, dietro solo alla medaglia d’oro nella marcia 20 km di Antonella Palmisano, correrà sul percorso dei 6 chilometri, a pochi giorni di distanza dall’ennesima ottima impressione lasciata il 31 dicembre alla BOclassic di Bolzano, che aveva fatto seguito al suo terzo successo consecutivo agli Eurocross di Dublino del 12 del mese scorso.

A San Giorgio su Legnano, peraltro, Nadia vuole anche riscattare la sua partecipazione del marzo 2021, quando si dovette ritirare per un improvviso malore passeggero e certamente, per lei, gli stimoli saranno importanti grazie alla presenza di atlete di primo piano quali l’eritrea Rahel Ghebreyohannes Daniel, vincitrice a metà novembre nella campestre spagnola di Atapuerca, della keniana Beatrice Chebet, campionessa mondiale under 20 nel 2019, ma anche naturalmente dell’etiope Dawit Seyaum, che ha dominato proprio la recente BOclassic di Bolzano.