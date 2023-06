L’Italia pronta per l’appuntamento con la storia della Coppa Europa

L'ultima decisiva giornata per l'assegnazione del Trofeo atteso dalla prima edizione del 1965

Sarà un’ultima emozionante giornata, quella di oggi pomeriggio a Chorzow per le conclusive 12 gare della First Division dei Campionati Europei a squadre, che tutti gli appassionati di atletica amano chiamare ancora Coppa Europa, il nome che le fu attribuito nel lontano 1965, con la più che concreta prospettiva di un primo storico successo per la nazionale italiana che si presenterà forte dei 34,5 punti di vantaggio sulla Gran Bretagna seconda, e dei 35,5 sulla Polonia terza.

Tante le discipline odierne in cui le maglie azzurre potranno ancora piazzarsi molto bene a cominciare dai 200 metri dove l’oro olimpico della 4×100, Filippo Tortu, partirà con il ruolo di favorito, così come la ventenne Larissa Iapichino sarà l’atleta da battere nella gara del salto in lungo, ma ovviamente grandissima attesa per l’altro oro a cinque cerchi del salto in alto, Gianmarco Tamberi, aggregato alla formazione solo negli ultimi giorni e al debutto assoluto nel 2023, ma che nelle competizioni importanti riesce sempre a dare il 110% delle sue enormi potenzialità.