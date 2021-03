Le voci dell’Atletica Italiana: Federico Bini

SPRINTNEWS

La bellezza di uno sport passa anche dalle emozioni che trasmette chi lo commenta

Se il grande pubblico appassionato di sport dovesse pensare a dei commentatori di Atletica, i primi nomi che verrebbero in mente sarebbero certamente quelli di Franco Bragagna, telecronista storico della Rai degli ultimi trent’anni, insieme a quello di Nicola Roggero, la voce di Sky e della Diamond League. Purtroppo, però, non sono tante le occasioni in cui l’atletica venga trasmessa in televisione, più o meno gratuitamente, ed allora, negli ultimi anni si è molto diffusa quella tecnologia offerta dal web che consente la trasmissione di meeting, di vario genere, tramite il cosiddetto streaming video. In Italia tale servizio è offerto da una piattaforma che si chiama Atletica Italiana TV, uno dei tanti prodotti di FIDAL

Servizi, società autonoma di proprietà unica della FIDAL, produttrice da oltre dieci anni di eventi sportivi di atletica che, ovviamente, debbono essere commentati ed anche, aggiungo, nel migliore dei modi per cercare di coinvolgere il più possibile lo spettatore. Tra le voci, che ho spesso ascoltato in questi avvincenti resoconti, ce n’è una che si contraddistingue per il tipico accento toscano, quello stesso che, circa un mese fa, ha risuonato nella nostra testa per commentare con la sua tipica enfasi il fantastico salto in lungo, a 6,91, di Larissa Iapichino nel corso dei campionati italiani indoor assoluti di Ancona.