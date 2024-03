Le staffette azzurre verso le World Relays di Nassau

Il primo raduno in vista del fondamentale appuntamento di inizio maggio nelle Bahamas

Inizia dalla prossima settimana, con raduno a Roma presso lo Stadio Paolo Rosi da lunedì 18 a sabato 23, la preparazione delle squadre azzurre della staffetta che gareggeranno dal 4 al 5 maggio a Nassau, nelle Bahamas, per le World Athletics Relays, il campionato dl mondo di staffette che, oltre al prestigio del risultato finale, assegnerà gran parte dei posti per la qualificazione alle Olimpiadi di Parigi.

Saranno dunque al lavoro una serie di atleti, tra sicuri partenti per la trasferta oltreoceano ed altri aggregati per poter avere sempre delle valide alternative, delle 4×100 e 4×400 tra cui gli ori olimpici di Tokyo Lorenzo Patta, Fausto Desalu e Filippo Tortu, quest’ultimo che la settimana dopo volerà in Florida con un anticipo di qualche settimana rispetto a tutti gli altri che di fatto effettueranno il secondo raduno il 25 aprile a Miami, poi l’argento di Budapest Rigali, l’argento iridato dei 60 ostacoli al coperto Lorenzo Simonelli, mentre al femminile va segnalata la presenza del bronzo mondiale sui 60 metri in Scozia, Zaynab Dosso.