Le sfide maschili più attese degli Eurocross di Torino

Ingebrigtsen Crippa e Katir i tre grandi favoriti della gara

Mancano solo tre giorni all’attesissimo appuntamento di domenica 11 dicembre degli Europei di corsa campestre che si disputeranno nello splendido palcoscenico del Parco La Mandria di Venaria Reale, in provincia di Torino, in una mattinata che secondo le previsioni meteo del momento sembrano promettere una giornata di sole pieno, pur con temperature abbastanza rigide tra i 3 e i 6 gradi massimi verso il mezzogiorno. Il terreno in ogni caso risentirà dell’umidità della notte per cui non potrà essere totalmente asciutto, ma il fango è una delle caratteristiche di percorso che piace agli atleti appassionati di cross che poi, quasi sempre, sono anche dei grandissimi campioni in pista quali le tre stelle maschili più attese della gara maschile sui 10 km, che sono anche i primi tre classificati dei 5.000 metri degli Europei di Monaco di Baviera, ad agosto, il norvegese Jakob Ingebrigtsen, vincitore peraltro anche del titolo iridato sulla distanza a Eugene, lo spagnolo Mohamed Katir, bronzo in Oregon sui 1.500 e al debutto in una competizione continentale di questa disciplina, e l’azzurro Yeman Crippa che, nell’edizione del 2019 a Lisbona, vinse sul campo la medaglia di bronzo, poi trasformata in argento a causa della squalifica per doping dello svedese Fsiha.

Se è naturale che ci siano grandi speranze azzurre riposte su Crippa, la squadra italiana si presenta con altri atleti di buon livello internazionale a cominciare dall’esperto Iliass Aouani, apparso in grande condizione nei principali cross autunnali, con il secondo posto ad Amorebieta e il quarto a Soria, oltre alla vittoria nel J Medical Cross sullo stesso percorso degli Europei, il bronzo europeo sui 3.000 siepi Osama Zoghlami che si è allenato nella Rift Valley con Yeman, il primatista italiano dei 10 km su strada Yohanes Chiappinelli che vanta una lunga tradizione giovanile agli Eurocross, senza dimenticare Neka Crippa e Pasquale Selvarolo, anche loro in buona condizione mostrata nelle gare disputate nell’ultimo mese. Tra gli atleti stranieri più quotati vanno segnalati innanzitutto i norvegesi fratelli maggiori di Jacob Ingebrigtsen, Filip ed Henrik, che certamente potranno dargli un ulteriore supporto nel contesto della gara, gli spagnoli Abdessamad Oukhelfen e Nassim Hassaous, il francese Yann Schrub, bronzo europeo dei 10.000, affiancato dal connazionale Morhad Amdouni e, certamente da non sottovalutare, il turco Aras Kaya, argento in carica e due volte campione nel 2016 e 2019.