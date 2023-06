Le sfide europee di Chorzow per le atlete azzurre

Domani le prime 12 gare dei Campionati Europei a squadre

Inizierà domani 23 giugno alle 16,15 l’attesissima edizione dei Campionati Europei a squadre, la First Division riservata alle 16 migliori squadre continentali che si contenderanno l’ambito Trofeo da assegnarsi nella serata di domenica 25 al termine delle 37 prove in programma, la prima delle quali sarà il getto del peso donne con in pedana per l’Italia Monia Cantarella, ma cinque minuti dopo inizierà pure la competizione del lancio del martello sempre per le atlete, con Sara Fantini, e a seguire alle 17.05, la prima gara di corsa ancora per le donne, con i 400 metri dove sarà impegnata Alice Mangione.

Analizziamo allora, nel dettaglio, tutte le 18 gare femminili per vedere quali saranno le azzurre e le loro principali avversarie, iniziando dai 100 metri dove vi sarà il debutto stagionale per Zaynab Dosso, frenata da un problema muscolare accusato nel riscaldamento del meeting di Savona, la quale troverà l’idolo di casa la polacca Ewa Swoboda capace di realizzare il proprio personale proprio sulla pista di Slesia, con 11″03, lo scorso 4 giugno, ma certamente pericolose saranno anche la tedesca Lisa Mayer, la portoghese Arialis Gandulla, la belga Rani Rosius e la spagnola Jael Bestué.

Nei 200 metri dove la favorita appare essere l’olandese Lieke Klaver, dall’alto del 22″51 ottenuto recentemente a Hengelo, ci sarà Dalia Kaddari pronta a riportarsi sotto i ventitré secondi in un contesto che presenterà pure la diciannovenne greca Polyniki Emmanouilidou di recente al primo sub-23 in carriera, la più esperta polacca Anna Kielbasinka e la francese Gemima Joseph.