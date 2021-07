Le prospettive degli azzurri: le corse di velocità

I protagonisti italiani nelle gare veloci delle Olimpiadi

Venerdì 30 luglio inizieranno la gare di Atletica della 32esima edizione delle Olimpiadi moderne e, nell’attesa di vedere in pista i nostri atleti, di cui in fondo all’articolo vi ricordiamo tutti gli orari di partecipazione nelle 10 giornate dedicate, vogliamo presentarveli uno ad uno, valutando le loro possibilità e facendo una nostra personale previsione in merito.

Saranno 76 gli azzurri e le azzurre che difenderanno i nostri colori, 41 uomini e 35 donne, il più alto numero di sempre per l’atletica italiana in una manifestazione a cinque cerchi, molto dei quali alla loro prima esperienza in tale massima competizione mondiale che rappresenta il sogno di ogni sportivo.

Divideremo la nostra analisi in vari settori, analizzandone uno al giorno sino alla vigilia dell’inizio delle gare in pista e cominciando da quello della velocità, che comprende le gare dei 100, 200 e 400 metri, oltre che le staffette 4×100, 4×400 e 4×400 mista.

Per tali discipline sono stati convocati ben 31 atleti, tra cui anche qualcuno che magari non gareggerà nemmeno in quanto le squadre delle staffette hanno almeno un paio di elementi in più per consentire al responsabile tecnico di scegliere, all’ultimo, la miglior formazione possibile oltre che poter compensare eventuali infortuni che possano succedere.