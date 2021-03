Le principali sfide femminili degli Euroindoor

Il 4 marzo inizia la massima rassegna continentale al coperto

Da giovedì 4 a domenica 7 marzo si disputeranno nell’Arena Sports Hall di Torun, in Polonia, i 36esimi campionati europei al coperto di atletica leggera, che vedranno la partecipazione di ben 733 atleti di ambo i sessi, in rappresentanza di 47 nazioni.

Sarà l’edizione con il maggior numero di partecipanti e questo dato è particolarmente importante in un momento così particolare, a causa della grave pandemia che investe tutto il pianeta, considerando poi che questo campionato è il primo, a livello internazionale, che si disputa dall’esplosione del Coronavirus.

Saranno 26 i titoli in palio, 13 per gli uomini e 13 per le donne, per cui cominciamo a vedere quali saranno le principali sfide proprio delle rappresentanti del gentil sesso tra cui, su tutte vista anche qualche defezione importante, abbiamo scelto come copertina la fenomenale saltatrice in alto ucraina Yaroslava Mauchick, quest’anno già salita a 2,06 e favoritissima per il titolo europeo.