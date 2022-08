Le prestazioni delle atlete azzurre nei campionati europei

SPRINTNEWS

Tutti i piazzamenti delle italiane a Monaco di Baviera

Si sono conclusi domenica sera i Campionati Europei a Monaco di Baviera in Germania e, nell’ottica dei bilanci finali, dopo aver fatto le nostre valutazioni sul risultato globale della squadra, vogliamo entrare più nel merito delle singole prestazioni, senza voler stilare delle vere e proprie pagelle perché non ci piace la logica del voto che, talora, può essere mortificante per l’impegno profuso in ogni caso dal singolo atleta, ma facendo delle valutazioni personalizzate in cui scriveremo se il risultato finale sia stato all’altezza delle aspettative che noi ci eravamo posti. Vogliamo cominciare dalle 45 donne impegnate nelle varie discipline partendo da quella che, senza nulla togliere alle altre, ci ha più entusiasmato in assoluto, la 22enne velocista Zaynab Dosso che ha pienamente centrato il suo massimo obiettivo della vigilia, quello di raggiungere a prestigiosa e non semplice finale nei 100 metri donne dove ha chiuso in settima posizione, ma che ha anche trascinato la staffetta 4×100 ad un insperato bronzo grazie a una prima straordinaria frazione, dove ha ottenuto il miglior crono tra le partecipanti.

Bravissime naturalmente anche le altre tre frazioniste che hanno regalato all’Italia l’ultima medaglia della manifestazione, a cominciare dalla 21enne Dalia Kaddari, anche lei come Zaynab capace di ottenere l’obiettivo prefissato della finale nei suoi 200 metri dove ha finito al settimo posto, e poi autrice di una buona frazione di staffetta con cui ha dato il testimone ad Anna Bongiorni che ha coronato la sua carriera con un prestigioso podio in un anno pieno di problematiche fisiche, e infine grandissimo plauso anche alla debuttante Alessia Pavese, capace di fare una splendida ultima frazione lottando spalla a spalla con l’avversaria spagnola senza cedere un centimetro di troppo. Un plauso anche a Gloria Hooper, che ha corso la semifinale al posto della Kaddari che sarebbe stata impegnata nella finale dei 200 metri la sera, la quale è stata peraltro eliminata nelle batterie dei 100 metri.