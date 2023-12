Laurent Meuwly tecnico dell’anno per World Athletics

Assegnati i primi Oscar dell'anno dalla Federazione Mondiale

Lunedì prossimo 11 dicembre sarà il grande giorno dell’assegnazione ufficiale degli Oscar dell’Atletica Mondiale 2023, con la premiazione di 4 atleti di cui 2 per la categoria assoluti e 2 per quella degli under 20, ma intanto World Athletics ha iniziato ad assegnare gli altri riconoscimenti previsti tra cui, il principale, è certamente il Coaching Achievement Award, vale a dire quello riservato a chi sia stato riconosciuto e votato quale miglior tecnico di tutta la stagione passata.

Il premio è andato all’allenatore svizzero Laurent Meuwly il quale, pur avendo solo 48 anni, vanta un’esperienza trentennale alla guida di tanti atleti in quanto ha iniziato la sua attività in tal senso a soli 18 anni, ed è attualmente il responsabile della velocità, degli ostacoli e delle staffette della nazionale dei Paesi Bassi, ma anche e soprattutto tecnico di atleti e atlete di grande spessore agonistico quali su tutte la fenomenale campionessa mondiale dei 400 H Femke Bol, peraltro tra le 5 finaliste per l’Oscar di miglior atleta donna dell’anno.

Nel 2023, Meuwly non solo ha contribuito a guidare Bol verso il suo titolo mondiale, ma anche nel miglioramento del suo record europeo sui 400 H sino 51″45, che rappresenta la terza prestazione più veloce di tutti i tempi dopo il 50″68 e il 51″41 ottenuto dalla detentrice del record, Sydney McLaughlin-Levrone, nel 2022.