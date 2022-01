Larissa Iapichino riparte da 6,59

Buon ritorno agonistico della saltatrice azzurra

Doveva essere una gara test, quella di ieri pomeriggio per Larissa Iapichino, al rientro agonistico nel salto in lungo dal 26 giugno scorso quando uno sfortunato infortunio, patito all’ultima prova della sua vittoriosa serie nei Campionati Italiani assoluti, l’aveva costretta ad interrompere la sua stagione con la dolorosa rinuncia alle Olimpiadi, ed anche ai Mondiali Under 20.

Alla fine un risultato molto positivo, con una serie di salti che hanno visto il culmine al secondo in cui ha raggiunto la misura di 6,59, dopo un primo nullo, ma anche i successivi sono stati di buon livello con il quarto ancora molto vicino a quello vincente, con 6,52, e poi due volte 6,36 e un 6,21 nell’ultimo quando ormai la testa era forse un po’ scarica.

E’ cominciata dunque, nel migliore dei modi, la marcia di avvicinamento, per la primatista mondiale indoor Under 20, verso i più importanti appuntamenti di questa stagione al coperto che la vedranno impegnata ancora al Palaindoor di Ancona il prossimo 5 febbraio, per i Campionati Italiani promesse, poi il 22 per il meeting Gold di World Indoor Tour di Torun in Polonia e, culmine di questa prima parte dell’anno, dopo i Campionati Italiani assoluti sempre ad Ancona del 26 successivo, i Mondiali al coperto di Belgrado dal 18 al 20 marzo.