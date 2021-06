La supersfida Jacobs-Tortu nel giorno dei fenomeni a Montecarlo

Sembrava che la sfida tanto aspettata da tutti gli appassionati di Atletica e non solo, tra i due uomini più veloci d’Italia, non dovesse più avvenire per adesso e, invece, la grande attesa degli ultimi mesi sarà coronata da un appuntamento esaltante in cui, gli unici due azzurri della storia italiana ad essere scesi sotto i 10 secondi nei 100 metri, si troveranno a gareggiare insieme con a fianco avversari di straordinaria portata tecnica. Sarà il bellissimo Stadio Louis II di Montecarlo nel Principato di Monaco, venerdì 9 luglio, il teatro di questa avvincente gara nell’ambito della tappa di Wanda Diamond League denominata Herculis dove, sul rettilineo più veloce della pista, Filippo Tortu e Marcell Jacobs saranno sui blocchi di partenza con tutto il podio dei recenti Trials Statunitensi Olimpici, vale a dire i tre atleti che rappresenteranno gli USA ai giochi di Tokyo con grandi possibilità di vittoria: Trayvon Bromell, già 9″77 quest’anno e poi vincitore a Eugene con 9″80 nella finale di Hayward Field, davanti a Ronnie Baker e Fred Kerley, rispettivamente 9″85 e 9″86.