La rinuncia alle Olimpiadi di Sara Dossena

Coraggiosa ma inevitabile decisione della maratoneta azzurra

Sara Dossena è un’atleta azzurra specialista della maratona, disciplina dove vanta l’ottimo personale di 2h24’00 realizzato a Nagoya in Giappone, il 10 marzo 2019, crono che rappresenta la terza miglior prestazione italiana di sempre, non lontano dalle 2h23’44 della primatista Valeria Straneo, ma soprattutto che le garantisce ampiamente il minimo di qualificazione olimpica fissato in 2h29’30.

Sara è un’atleta molto seguita dagli appassionati di atletica, in particolare di corse su strada, perché la sua storia agonistica è stata un continuo saliscendi di momenti esaltanti seguiti da brusche cadute a cui l’atleta ha sempre saputo reagire nel migliore dei modi e, a tal riguardo, ha anche scritto un libro per raccontare delle sue alterne vicende ma che, soprattutto, ha l’obiettivo di essere di esempio e stimolo per tante persone che possano incontrare difficoltà nella loro esistenza.

L’ultima grande manifestazione a cui Sara ha partecipato sono stati i mondiali di Doha 2019 quando, stroncata da un clima tremendo con l’aria intrisa di un’umidità pari quasi al 100%, non era riuscita a terminare i suoi 42,195 chilometri ma, da quel momento era scattato in lei l’ennesimo desiderio di risalire da quella che riteneva fosse stata un’esperienza negativa.