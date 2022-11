La maratona di New York con l’azzurro Meucci in gara

La presentazione e le dichiarazioni dei protagonisti più attesi

E’ finalmente arrivato il giorno della Maratona di New York, probabilmente la più famosa 42,195 km del mondo, che si snoderà nel pomeriggio italiano sull’affascinante percorso che va dal Ponte di Verrazzano fino a Central Park, nella sua 51esima edizione in cui è prevista la partecipazione di circa cinquantamila runners attesi da ogni parte del pianeta.

Tra i tantissimi italiani che proveranno il fascino di questa mitica competizione ce ne sarà uno da seguire con particolare attenzione, l’ex campione europeo di Zurigo 2014 Daniele Meucci, che proverà ad emulare la grande impresa realizzata l’anno scorso dal primatista italiano sulla distanza, Eyob Faniel, che conquistò un prestigioso terzo posto.

Il 37enne atleta pisano, allenato da Luciano Di Pardo e Giada Bertucci, torna in azione a distanza di meno di tre mesi dalla maratona dei campionati europei di Monaco di Baviera, dove terminò al tredicesimo posto con il tempo di 2h14’22 risultando il migliore della squadra azzurra ma, in stagione, ha pure ottenuto il proprio personale a Siviglia nel mese di febbraio, scendendo per la prima volta sotto le due ore e dieci con 2h09’25.