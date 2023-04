La Maratona di Boston con il fenomeno Kipchoge

Per la prima volta alla 42,195 km più antica della storia

Il primatista mondiale e due volte campione olimpico Eliud Kipchoge disputerà la Maratona di Boston, facente parte del circuito World Athletics Elite Platinum Label, per la prima volta in carriera domani 17 Aprile, la 42,195 km più antica della storia che si svolgerà come da tradizione il terzo lunedì del mese di aprile, coincidente con il giorno della festività del Patriot’s Day.

Durante la sua straordinaria carriera il fenomeno keniano ha vinto almeno una volta in quattro maratone del circuito World Marathon Majors su sei, stabilendo il record del mondo a Berlino e il primato del percorso a Londra e a Tokyo, ma non ha mai corso a New York e a Boston. L’obiettivo nell’ultima parte della carriera del fuoriclasse keniano è vincere le due classiche maratone statunitensi per completare la collezione di vittorie in tutte le sei maratone Majors.

Kipchoge ha conquistato quattro successi sia a Londra nel 2015 in 2h04’42, nel 2016 in 2h03’05, nel 2018 in 2h04’17 e nel 2019 in 2h02’37, come a Berlino nel 2015 in 2h04’00, nel 2017 in 2h03’32, nel 2018 in 2h01’39 e nel 2022 in 2h01’09, poi una volta a Chicago nel 2014 in 2h04’11 e a Tokyo nel 2021 in 2h02’40, mentre ha vinto le due maratone più lente della sua carriera in occasione dei trionfi olimpici di Rio de Janeiro 2016 in 2h08’44 e di Tokyo 2020 in 2h08’38.