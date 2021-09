La finale oro dei campionati societari

Zane Weir l'atleta più titolato della due giorni di Caorle

Partono oggi le due giornate finali della grande atletica in Italia con l’ultimo appuntamento primario rappresentato dalla finale dei campionati di società che assegnerà di fatto i due scudetti, quello delle donne e quello degli uomini, a due associazioni sportive civili.

Sarà l’impianto di Caorle (Venezia) la sede destinata per le dodici società al maschile e le dodici al femminile che si contenderanno il titolo finale.

I campioni in carica che cercheranno di difendere la vittoria dell’anno scorso sono l’Athletic Club 96 Alperia di Bolzano, per gli uomini, e l’Atletica Brescia 1950 Metallurgica San Marco per le donne.

L’inizio della manifestazione è prevista per le 16 del pomeriggio odierno con il lancio del martello femminile, per terminare nella tarda mattinata di domani con le staffette 4×400.

Pur essendo, come detto, l’ultimo importante appuntamento di una stagione lunghissima e piena di impegni di ogni genere, saranno tanti gli atleti di primo piano, quelli tesserati per delle società militari, che difenderanno i colori delle proprie società d’origine nella lotta per il tricolore.