La bella favola di Alexandrina Mihai

La ventenne marciatrice di origini moldave è stata arruolata nelle Fiamme Oro

© Mediaset

Un 2023 veramente di notevoli soddisfazioni quello di Alexandrina Mihai, ventenne grande promessa della marcia femminile, che ha chiuso al meglio la sua prima stagione da cittadina italiana con l’entrata nel gruppo militare della Polizia di Stato, lei che pur essendo nata in Moldavia nel 2003 vive a Soave in provincia di Verona da quando aveva 5 anni, e ne ha dovuti aspettare circa 14 per poter ottenere il riconoscimento che le consente, tra le altre cose, di vestire la maglia azzurra nelle grandi competizioni internazionali.

L’arruolamento nelle Fiamme Oro rappresenta per Mihai anche il definitivo coronamento del suo desiderio di poter fare l’atleta professionista a tempo pieno, giusto riconoscimento per i brillanti risultati ottenuti in carriera tra cui su tutti, nel presente anno, la medaglia d’argento agli Europei under 23 di Espoo in Finlandia nella 20 chilometri, dopo aver debuttato in nazionale assoluta agli Europei a squadre di Podebrady, senza dimenticare l’ottimo quinto posto alle Universiadi disputate in Cina a Chengdu.