Kovacs conquista il Diamante nel peso

Straordinaria impresa del 33enne specialista nel getto del peso, lo statunitense Joe Kovacs, che vince a Zurigo la finale di Diamond League nella sua disciplina con la misura di 23,23 che rappresenta il suo personale, il record della manifestazione, il miglior lancio dell’anno e il terzo migliore in assoluto nella storia dell’atletica, dopo i due migliori di 23,37 e 23,30 realizzati nel 2021 dal campione del mondo in carica, il suo connazionale Ryan Crouser, grande sconfitto di ieri sera pur con l’eccellente prova di 22,74. Kovacs, che vanta in carriera due titoli mondiali, a Pechino 2015 e Doha 2019, ma anche due argenti iridati a Londra 2017 e quest’anno in Oregon, oltre ai due olimpici a Rio 2016 e Tokyo 2021, si era dimostrato nelle ultime gare prima di ieri in eccezionale condizione di forma e partiva sicuramente come favorito, anche se forse non ci si poteva aspettare una performance di tale valore tecnico.