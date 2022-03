Kipchoge e Kosgei vincono la Maratona di Tokyo

I due kenioti si impongono nettamente nella tappa giapponese di World Marathon Majors

Eliud Kipchoge e Brigid Kosgei hanno corso per la prima volta in carriera alla maratona di Tokyo, che ha inaugurato oggi nella mattinata giapponese la stagione delle World Marathon Majors. I due atleti tornavano in Giappone pochi mesi dopo essere saliti sul podio nella gara olimpica disputata a Sapporo. Nella manifestazione a cinque cerchi Kipchoge è diventato il terzo maratoneta della storia a vincere due ori olimpici consecutivi dopo Abebe Bikila (Roma 1960 e Tokyo 1964) e Waldemar Cerpinski (Montreal 1976 e Mosca 1980).

Il keniota ha dominato la gara vincendo con il tempo di 2h02’40 con un vantaggio di 33 secondi su Amos Kipruto, 2h03’13. Nella gara femminile invece, vittoria della favorita, connazionale di Kipchoge, Brigid Kosgei con il crono di 2’16″02. Kipchoge con il successo di oggi ha vinto 14 delle ultime 16 maratone nella sua carriera perdendo solo a Berlino nel 2013 e a Londra nel 2020 e si è aggiudicato le ultime due gare su questa distanza nel 2021 a Entshede in Olanda in 2h04’30” prima del trionfo olimpico. Nel 2017 ha stabilito il primato del mondo della maratona con 2h01’39” a Berlino. L’obiettivo finale della sua carriera è diventare il primo maratoneta della storia a vincere tre ori olimpici consecutivi nel 2024 a Parigi..

Kipchoge non aveva parlato di un obiettivo cronometrico specifico e aveva scritto la parola “strong” invece di un numero sul foglio che gli è stato consegnato durante la conferenza stampa per indicare il possibile tempo finale, per cui vedremo poi nelle dichiarazioni dopo gara se sarà stato contento del suo risultato. Per il fenomenale maratoneta in ogni caso il record del percorso che apparteneva all’altro keniota Wilson Kipsang con 2h03’58 fatto nel 2017, mentre le ultime due edizioni sono state vinte dall’etiope Birhanu Legese con tempi al di sotto delle 2h05’ (2h04’48” nel 2019 e 2h04’15” nel 2020).