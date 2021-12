Keitany: dall’infanzia senza scarpe alla cima del mondo

SPRINTNEWS

La storia della grande maratoneta keniota ritiratasi da pochi mesi

Mary Keitany, maratoneta keniota che compirà 40 anni il prossimo 18 gennaio, è la detentrice del record mondiale sui 42,195 chilometri della gara disputata da sole donne, grazie al crono di 2h17’01 che le consentì di vincere la London Marathon nel 2017, evento diverso peraltro da quello dei mondiali di atletica di quell’anno. Mary detiene anche la terza prestazione femminile assoluta di sempre, dietro al sensazionale primato della connazionale Brigid Kosgei con 2h14’04 e a quella della britannica Paula Radcliffe con 2h15’25, crono ufficiali ma ottenuti in gara dove erano presenti anche atleti maschi, con la possibilità di avere un riferimento per tutto il percorso, al contrario di quanto accade in una competizione solo femminile.

Keitany pochi mesi fa, a settembre, ha annunciato il ritiro dall’attività dopo una carriera eccellente nella quale ha conquistato tre vittorie alla maratona di Londra, ben quattro a quella di New York ed ha anche trionfato ai mondiali di mezza maratona nel 2009. Mary salì alla ribalta internazionale non giovanissima, nel 2007 a 25 anni, quando vinse la medaglia d’argento individuale e l’oro a squadre ai mondiali di mezza maratona a Udine, in Italia, ma dopo ebbe un periodo di stop per la nascita del suo primo figlio Jared avuto dal matrimonio con l’ex corridore Charles Koech. Nel 2009, però, tornò subito in grande condizione per vincere il titolo di mezza maratona a Birmingham in 1h06’36”, con oltre un minuto di vantaggio sulla seconda classificata, un crono che all’epoca rappresentava la seconda migliore prestazione mondiale e il primato africano.