Karlsruhe inaugura la stagione della grande Atletica

Bogliolo al debutto sui 60 ostacoli

L’INIT Indoor Meeting di Karlsruhe, che si svolgerà oggi nella serata tedesca, sarà la prima delle sette riunioni del World Indoor Tour Gold di questa stagione, a cui farà seguito quella di domani e del 6 febbraio, a New York, prima a Manhattan e poi a Staten Island, per proseguire in Europa a Lievin il 17 febbraio, a Birmingham il 19, a Torun il 22 e a Madrid il 2 marzo, con all’orizzonte i Mondiali al coperto che si disputeranno in Serbia, a Belgrado, dal 18 al 20 marzo.

In questo primo grande evento odierno saranno presenti molti dei migliori atleti del mondo, tra cui varie medaglie d’oro internazionali e, soprattutto, il campione olimpico nonché primatista del mondo del salto con l’asta, Mondo Duplantis. Grande interesse, prima di tutto però, per il debutto stagionale sui 60 ostacoli donne della primatista italiana dei 100 H, con il 12″75 della semifinale di Tokyo, Luminosa Bogliolo che, dopo l’esordio di domenica scorsa sul rettilineo di Ancona in un doppio test sui 60 piani (7″61 in batteria e 7″58 in finale), proverà la sua condizione nell’ottica di avvicinare il personale di 7″99 ottenuto l’anno scorso agli Euroindoor di Torun, sia in semifinale che nella finale dove giunse sesta.

Parlando della gara veloce femminile sugli ostacoli, grande curiosità per la presenza della 27enne giamaicana Megan Tapper, bronzo olimpico sui 100 H, che ha certamente fatto la gara della sua vita a Tokyo, realizzando addirittura in batteria il suo personale con 12″53, per poi correre la semifinale in 12″62 e la finale in 12″55, ma c’è da ricordare anche l’ottimo terzo posto nella finale della Diamond League a Zurigo. In ogni caso per la vittoria di stasera, più della Tapper che non corre un 60 ostacoli al coperto dal 2018, la più accreditata appare la sua connazionale Danielle Williams, campionessa del mondo sui 100 ostacoli nel 2015 a Pechino, che ha già ottenuto quest’anno un eccellente 7″92 a Clemson, mentre la tedesca Cindy Roleder, medaglia d’argento sui 100 H sempre nei mondiali cinesi del 2015, dopo aver disputato qualche giorno fa il suo primo pentathlon dal 2014, torna in gara sugli ostacoli veloci con anche la campionessa europea, la bielorussa Elvira Herman.