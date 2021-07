Jacobs in Diamond League a Stoccolma

Grande Atletica nell'appuntamento in Svezia

Soltanto tre giorni dopo l’emozionante serata del record del mondo di Karsten Warholm sui 400 ostacoli ai Bislett Games di Oslo, la Wanda Diamond League rimane in Scandinavia trasferendosi dalla Norvegia alla Svezia per il Bauhaus Galan di Stoccolma nello storico Stadio Olimpico costruito per i Giochi del 1912. Sarà l’occasione per il debutto stagionale, nel più importante circuito di meeting mondiali, del primatista italiano dei 100 metri Marcell Jacobs il quale, dopo l’infortunio alla coscia della fine di maggio, è apparso subito in grande ripresa al rientro agonistico avendo ottenuto due ottimi crono, prima a Chorzow con 10″06 e poi agli assoluti di Rovereto con 10″01. Per Marcell, campione europeo indoor dei 60 metri a Torun, sarà la prima volta in un meeting della Diamond League all’estero, avendo finora corso due volte al Golden Gala di Roma dove si era classificato settimo nel 2018 con 10”19 e nel 2020 con 10”11.