Italia quarta dopo la prima giornata degli Europei a squadre

Quattro vittorie per gli azzurri che oggi lotteranno per il podio

E’ iniziata la due giorni di gare, a Chorzow in Polonia, nell’ambito dei Campionati Europei a squadre che vedono la partecipazione di 7 nazioni in quanto l’ottava, l’Ucraina, ha rinunciato per problemi legati ai contagi da Covi-19.

Alla fine delle prime 21 competizioni sulle 40 previste tra uomini e donne, l’Italia si trova in quarta posizione, a 8 punti dalla prima la Gran Bretagna, dopo aver condotto circa tre quarti della giornata in prima posizione.

La totale mancanza di punteggio nel salto in alto, a causa dell’improvvisa defezione di Gianmarco Tamberi, qualche prevista prova dove partivamo sfavoriti e due corse non brillantissime, nelle staffette veloci, ci hanno fatto retrocedere verso una posizione fuori dal podio che, però, nelle rimanenti 19 gare possiamo ancora attaccare. Grandi aspettative, nella seconda giornata di gare, in particolare da parte di Luminosa Bogliolo, Nadia Battocletti, Laura Strati, Alessia Trost, tra le ragazze, mentre tra gli uomini ottime possibilità di vittoria per Fausto Desalu, Tobia Bocchi, Osama Zoghlami e la staffetta 4×400 metri.