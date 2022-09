Inizia in Svezia la grande stagione dei Cross

© Getty Images

Si alza oggi 24 settembre il sipario sul World Athletics Cross Country Tour in Europa, con la 58esima edizione della classica corsa campestre Lidingöloppet, che si disputerà a Lidingo comune di circa 44.000 abitanti della contea di Stoccolma, che ha quale caratteristica principale quella di svolgersi per la competizione principale su un percorso di 30 km, distanza veramente anomala per questo circuito mondiale di cross che prevede percorsi tra i 9 e 12 per gli uomini, e tra i 6 e i 10 per le donne. Nella manifestazione che è nata nel lontano 1965, il cui nome deriva da “Lidingo”, dove si svolge, e da “loppet” che in svedese significa gara, ci sarà finalmente il ritorno ad una partecipazione di massa dopo il periodo della pandemia, e gli organizzatori hanno previsto la presenza di circa 25.000 corridori nelle nove gare del fine settimana, di cui poco meno della metà parteciperà all’evento principale di oggi.