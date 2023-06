Ingebrigtsen e Warholm eccezionali profeti in patria a Oslo

SPRINTNEWS

Straordinarie prestazioni dei due atleti di casa nella tappa norvegese della Diamond League

Grandissima atletica nel meeting norvegese di Diamond League disputato ieri sera a Oslo, i Bislett Games, con due straordinarie prestazioni degli idoli di casa tanto attesi, a cominciare da Jakob Ingebrigtsen che, pur non essendo riuscito ad avvicinare il fantascientifico record del mondo dei 1500 metri del marocchino Hicham El Guerrouj, il quale fermò il cronometro a 3’26″00 nello stadio Olimpico di Roma il 14 luglio 1998, ha in ogni caso battuto il suo stesso primato europeo, ma anche quello del meeting, trionfando in 3’27″95 nella gara dove ci sono stati ben otto atleti a scendere sotto i 3’30. Dietro al fenomeno di casa, doppio record continentale da parte dello statunitense Yared Nuguse, terzo in 3’29″02, e dell’australiano Oliver Hoare che con 3’29″41 è solo settimo, giusto per far capire il livello tecnico della competizione, mentre al secondo posto assoluto si è piazzato lo spagnolo Mohamed Katir che ha chiuso in 3’28″89 a 13 centesimi dal proprio primato personale.

Se l’eccellente condizione del mezzofondista scandinavo era ben nota, di meno lo era quella del primatista del mondo dei 400 ostacoli, Karsten Warholm al debutto stagionale all’aperto, che ha invece fatto una gara altrettanto straordinaria come quella del connazionale, vincendo con il crono di 46″52 che rappresenta la sua seconda miglior prestazione dopo il record di 45″94. Due anni fa, al Bislett di Oslo, Warholm aveva vinto con l’allora primato del mondo nei 400 ostacoli di 46″70 e, ieri sera, ha fatto ancora meglio con la quarta prestazione assoluta di tutti i tempi che è anche record della Diamond League e del meeting, in una gara in cui ha trascinato al personale lo statunitense CJ Allen secondo in 47″51, ma grande prova anche del francese Wilfried Happio che ha migliorato il proprio stagionale con 48″13. Parlando di fenomeni dell’atletica, il più grande di tutti presente, il primatista e vincitore di qualsiasi trofeo esistente nel salto con l’asta, Armand Duplantis, si è accontentato ieri sera di vincere con l’ennesima misura sopra i 6 metri della sua stratosferica carriera, limitandosi a 6,01 con anche un errore alla quota di 5,91 che era stata superata al primo tentativo dallo statunitense Chris Nilsen, poi classificatosi al secondo posto per aver sbagliato le successive prove.