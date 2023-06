Ingebrigtsen alla caccia del record del mondo nei 1500 a Oslo

SPRINTNEWS

Un cast straordinario nel meeting norvegese di Diamond League

Questa sera in Norvegia, a Oslo, nuova tappa della Diamond League 2023 con i Bislett Games, un meeting che si preannuncia straordinario per la presenza di grandissimi protagonisti e il probabile attacco ad un record del mondo che resiste da quasi 25 anni, quello dei 1500 metri uomini, che il fuoriclasse norvegese Jakob Ingebrigtsen proverà a sottrarre al mitico mezzofondista marocchino Hicham El Guerrouj, il quale fermò il cronometro a 3’26″00 nello stadio Olimpico di Roma il 14 luglio 1998. A meno di due settimane dal primato nei 1500 donne realizzato dalla keniana Faith Kipyegon nel corso del Golden Gala di Firenze, potrebbe quindi cadere un altro record del mezzofondo, ma l’impresa non sarà certamente semplice anche se Ingebrigtsen è apparso in eccellente condizione di forma la settimana scorsa a Parigi, dove ha firmato la migliore prestazione mondiale delle 2 miglia, nella precedente tappa di Diamond League, con 7’54″10, e il correre davanti al proprio pubblico gli darà certamente una ulteriore carica, se mai ce ne fosse bisogno.

La gara dei 1500 uomini che vedrà quali principali avversari del norvegese, lo spagnolo Mohamed Katir e il keniano Timothy Cheruiyot, sarà peraltro quella che concluderà il programma del meeting del Diamante a Oslo, in una serata che si annuncia ricca di primatisti mondiali, tra cui l’altro idolo di casa Karsten Warholm nei 400 ostacoli, il fenomeno svedese dominatore incontrastato nel salto con l’asta Armand Duplantis e la venezuelana regina del triplo donne Yulimar Rojas. Per Warholm si tratterà del debutto stagionale all’aperto, dopo aver conquistato il titolo europeo indoor dei 400 piani a Istanbul, mentre invece Duplantis ha già raggiunto quota 6,11 a Hengelo e tutto porta a pensare a un altro attacco al 6,23 che varrebbe per lui l’ennesimo record del mondo, impresa però che sarebbe meno clamorosa di quella eventuale sui 1500 di Ingebrigtsen. Rojas, nel triplo, ha già avvicinato i quindici metri a Madrid domenica scorsa con 14,96 e può decollare ben oltre tale misura in virtù del suo enorme potenziale rappresentato dall’incredibile record del mondo da lei detenuto con 15,74.