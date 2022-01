Il record leggendario di Jonathan Edwards

Sono passati quasi 27 anni da quando, il 7 agosto 1995, nel corso dei Campionati del Mondo di Goteborg in Svezia, Jonathan Edwards superò per ben due volte la barriera dei 18 metri nel salto triplo, primo atleta nella storia, per portare il record del mondo peraltro già suo, prima a 18,16 metri, e infine a 18,29 per quello che ancora oggi rappresenta la miglior misura di tutti i tempi. Nato a Londra il 10 maggio 1966, Edwards ebbe in realtà un inizio di carriera abbastanza modesto al punto che, pur partecipando sia alle Olimpiadi di Seul nel 1988 che in quelle di Barcellona nel 1992, in entrambe le occasioni non riuscì nemmeno ad approdare alla finale, venendo eliminato in qualificazione con misure inferiori ai 16 metri.