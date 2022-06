Il mito intramontabile di Al Oerter

Uno dei due soli atleti che hanno vinto 4 titoli olimpici consecutivi

Il 19 settembre 1936 nasceva a New York Alfred Adolf Oerter Jr., detto Al, certamente il più grande discobolo di tutta la storia dell’atletica grazie alla sua interminabile carriera contraddistinta da ben 4 medaglie d’oro olimpiche in quattro diverse edizioni, dal 1956 al 1968, evento straordinario eguagliato solamente da Carl Lewis nel 1996.

Al aveva già vinto tantissimo a 25 anni, su tutto i primi due dei suoi quattro titoli olimpici consecutivi, ed era anche sopravvissuto a un incidente d’auto che aveva quasi messo fine alla sua vita, quando la sera del 18 maggio 1962 salì sulla pedana del disco per il suo quarto lancio alle Coliseum Relays di Los Angeles.

In quel momento della sua vita agonistica non aveva ancora inciso il suo nome nel libro dei record mondiali che, per quanto riguarda il disco, apparteneva a uno dei suoi avversari in quella gara di Los Angeles, Jay Silvester, che aveva lanciato 60,72 m ai campionati militari internazionali, disputati allo Stadio Heysel di Bruxelles il 20 agosto 1961

Nel secondo turno di lanci nell’impianto del Coliseum californiano di Los Angeles, dove John Anderson aveva vinto l’oro per gli Stati Uniti ai Giochi Olimpici del 1932, Oerter ci era andato vicino con un lancio di 60,54 metri, seguito da un nullo alla terza prova.