Il Golden Gala Pietro Mennea a Firenze

La tappa italiana della Diamond League

La Diamond League è il più importante circuito di meeting internazionali di atletica leggera, che vede sempre la partecipazione dei principali specialisti mondiali che si contendono importanti premi finali, tra cui i famosi trofei a forma di diamante creati dalla storica gioielleria svizzera Beyer, attualmente gestita da René Beyer.

Ogni anno l’Italia ha l’onore di ospitare una tappa di questa importantissima manifestazione che si è sempre chiamata Golden Gala ma che, da qualche anno, è stata anche intitolata alla memoria della grandissimo velocista azzurro Pietro Mennea, ancora in possesso del primato italiano ed europeo dei 200 metri.

Il Golden Gala Pietro Mennea si tiene istituzionalmente nello stadio Olimpico di Roma, quasi sempre nella prima decade di giugno o negli ultimissimi giorni di maggio ma, dopo che l’anno scorso era stato spostato a settembre per via della pandemia, quest’anno, pur mantenendo il suo periodo classico, sarà il 4 giugno, dovrà traslocare in quanto lo stadio romano non sarà disponibile, perché oggetto di alcuni lavori in vista delle partite dei campionati europei di calcio.