Il gigante Kovacs riparte da due numeri identici: 23,23

Il formidabile pesista statunitense che ha avuto due gemelli dalla moglie allenatrice

© sprintnews Lo specialista statunitense del getto del peso, Joe Kovacs, inizierà la prossima stagione agonistica con ancora ben presente nella mente quel sensazionale lancio di 23,23 metri realizzato il 7 settembre di quest’anno, in occasione della vittoria da lui ottenuta nella finale di Zurigo della Diamond League nella sua disciplina.

Per il 33enne colosso nato a Nazareth, piccolo comune della contea di Northampton nello Stato della Pennsylvania, l’obiettivo di superare i 23 metri era stato il pensiero ricorrente per tutta la stagione passata ma insieme a un altro, ancora più importante, quello dell’imminente nascita dei suoi due gemelli con la moglie Ashley.

Per questo motivo, quando Joe ha realizzato quel lancio mostruoso nella finale per l’aggiudicazione del Diamante, non è stata per lui una sorpresa perché sapeva che una prestazione del genere era in arrivo, e quasi non si è stupito per il doppio 23 della misurazione che gli è valso il terzo miglior lancio al mondo di tutti i tempi, con la certezza poi che quella strana combinazione numerica fosse la miglior premessa per i due gemelli tanto desiderati, che sono venuti alla luce una quarantina di giorni dopo, il 19 ottobre.

È stato un anno veramente importante per la famiglia Kovacs con Joe, uno dei pesisti più costanti dell’ultimo decennio, che ha aggiunto anche un’altra importante medaglia nella sua disciplina ai campionati mondiali di atletica in Oregon a luglio, lanciando 22,89 metri in un altro emozionante scontro con il connazionale Ryan Crouser, conclusosi con la conquista del primo titolo iridato per quest’ultimo e l’argento per Kovacs.