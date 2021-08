Il fenomeno Zhoya non si ferma più

La quarta giornata dei mondiali juniores

Quante emozioni nella quarta e penultima giornata dei Campionati Mondiali Under 20 allo Stadio Kasarani di Nairobi. Chi pensava che le gare post olimpiche non avrebbero regalato grandi risultati si è sbagliato completamente. L’atletica ha sempre avuto la capacità di sfornare a getto continuo nuovi personaggi. Doveva essere la grande stella di questi Campionati del Mondo Under 20 di Atletica, in corso di svolgimento a Nairobi in Kenia, e così è stato anche oltre ogni più rosea aspettativa visto che il francese Sasha Zhoya ha battuto ben due volte il record del mondo juniores dei 110 H, oggi polverizzando quello ottenuto ieri, con un fenomenale 12″72 per vincere ovviamente il titolo.

Incredibile la facilità di corsa dell’atleta che, se riuscirà a controbilanciare il passaggio dell’altezza degli ostacoli, da 99,6 a 106 centimetri nel passaggio alla categoria assoluta, avrà enormi possibilità di diventare una stella di primaria grandezza nella specialità. Già nella semifinale di venerdì l’ostacolista francese cresciuto in Australia con la mamma transalpina e il padre originario dello Zimbabwe aveva tolto sei centesimi al precedente record del mondo stabilito dal connazionale Wilhelm Belocian e dal giamaicano Damion Thomas fermando il cronometro in 12”93.