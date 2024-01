Il debutto dei super atleti ad Aubiere

Dester, Gerevini e Naidon impegnati nel primo evento del circuito mondiale di prove multiple

© Getty Images

Un terzetto azzurro di super atleti, vale a dire gli specialisti delle prove multiple, gareggerà nel fine settimana ad Aubière in Francia per il meeting X-Athletics che inaugura la nuova stagione del circuito mondiale delle prove multiple indoor e, dopo quasi un anno, è finalmente l’ora di tornare in gara per i primatisti italiani al coperto, Dario Dester nell’eptathlon e Sveva Gerevini nel pentathlon, ma tra gli uomini sarà impegnato anche l’emergente Lorenzo Naidon che l’anno scorso all’aperto ha superato per la prima volta in carriera il limite degli 8000 punti.

L’obiettivo principale dei due azzurri di punta, frenati dai problemi fisici nel momento cruciale della scorsa estate, e annunciati adesso in buona condizione come dimostrano i risultati più recenti in prove individuali di inizio anno, sarà quello di ritrovare le sensazioni di un contesto internazionale nella stagione degli Europei di Roma 2024, ed è per questo che per la terza volta consecutiva si presentano al via di un evento che li ha già visti protagonisti in passato, entrambi sul podio nell’ultima edizione grazie a Dester terzo con 5968 punti, non lontano dal suo record di 6076 stabilito nel 2021 ad Ancona, e Gerevini seconda con 4408.

Dopo quell’ottima prestazione della fine gennaio del 2023, il prosieguo della stagione di Dester è però stato frenato a causa dell’infortunio tendineo rimediato nel lungo agli Europei indoor di Istanbul e di quello muscolare all’inizio di luglio, sempre all’adduttore sinistro, per concludersi con il test di metà ottobre in un decathlon regionale a Cairate, interrotto dopo quattro gare.

Promettenti invece i riscontri delle prime uscite di quest’anno, dal ritorno sopra i due metri nell’alto con 2,01 a Modena, al personale nei 60 ostacoli con 7″94 al Memorial Giovannini di sabato scorso, per un atleta che detiene anche il limite italiano all’aperto grazie agli 8218 punti nel decathlon realizzati in occasione del sesto posto alla rassegna continentale del 2022 a Monaco di Baviera.

Peraltro, proprio ad Aubiere il 23enne multiplista ha firmato il suo primo record italiano, al coperto, due anni fa con uno score di 4434 poi migliorato poche settimane più tardi con 4451 agli assoluti di Ancona.