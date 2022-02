Il cross di Eldoret nel nome di Agnes Tirop

SPRINTNEWS

La corsa campestre keniana per ricordare la grande campionessa drammaticamente scomparsa

Si svolgerà domani 12 febbraio, a Eldoret nel Kenia, una corsa campestre valida quale prova Gold del World Cross Country Tour, ma soprattutto sarà un’occasione fondamentale per ricordare la grandissima mezzofondista keniota, Agnes Tirop, tragicamente scomparsa nell’ottobre dell’anno scorso, a soli 25 anni, per mani omicide. L’evento agonistico di Eldoret sarò dunque intitolato alla sfortunata atleta che, nella sua pur breve carriera, aveva conquistato vari podi importanti a cominciare dal 2015 quando, a soli 19 anni, aveva vinto il titolo mondiale senior di corsa campestre a Guiyang, per poi continuare con le due medaglie di bronzo sui 10.000m ai campionati del mondo del 2017 a Londra, e del 2019 a Doha e, solo un mese prima della sua morte, aveva stabilito il record mondiale sui 10 km in strada per sole donne, con il crono di 30’01.

Molti amici, avversari ed ex compagni di squadra di Tirop saranno in azione a Eldoret nella gara che porta il suo nome. Letesenbet Gidey, la straordinaria atleta etiope che ha vinto il titolo U20 al World Cross 2015, guida il campo femminile. L’etiope detiene i record mondiali di 5000m, 10.000m e mezza maratona, e quella di sabato sarà la sua prima gara da quando ha battuto il record mondiale dei 21,09 km con il suo incredibile 1H02’52 a Valencia l’anno scorso, ma anche la sua prima gara di corsa campestre dai Campionati del Mondo di Cross Country del 2019, ad Aarhus, dove ottenne il bronzo nella gara senior femminile.