Il bilancio finale dei Mondiali Under 20 di Nairobi

L'approfondimento della giornata conclusiva

Si sono conclusi i Campionati del Mondo Under 20 di Nairobi allo Stadi Kasarani che, nonostante le assenze pesanti di alcuni team nazionali come gli Stati Uniti, la Gran Bretagna, l’Australia, la Germania e la Cina, sono stati mondiali di altissimo livello a confermare quanto sia universale l’atletica con 35 paesi andati a medaglia e 63 team nazionali in grado di piazzare almeno un atleta in finale. Durante la rassegna iridata sono stati battuti quattro record del mondo di categoria, dieci primati continentali e tredici record dei campionati.

L’Italia ha conquistato la seconda medaglia ai Mondiali Under 20 di Nairobi con l’insperato bronzo vinto dalla staffetta 4×400 femminile. La bergamasca della Bracco Atletica Alessandra Iezzi, la romana della Studentesca Andrea Milardi Rieti Federica Pansini, la marchigiana Angelica Gherco e la bresciana Alexandra Almici hanno fermato il cronometro in 3’37”18 alle spalle della Nigeria (3’31”46) e della Giamaica 3’36”57).