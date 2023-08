Il bilancio finale degli Europei under 20 di Gerusalemme

SPRINTNEWS

Nell'ultima giornata altri due argenti e un bronzo

Nei Campionati Europei under 20 conclusi ieri a Gerusalemme, positivo bilancio finale della spedizione azzurra con la squadra italiana che ha chiuso la competizione con 7 medaglie, di cui 2 ori, 3 argenti e 2 bronzi, il quinto posto nel medagliere guidato dalla Germania con 8 ori, 8 argenti e 7 bronzi, ma il secondo nella placing table, la speciale classifica che tiene conto di tutti i piazzamenti dal primo all’ottavo posto per un totale di 111,5 grazie ai ventisette finalisti, alle spalle soltanto della Germania con 223,5 e davanti a Gran Bretagna con 103.5, Polonia e Francia entrambe a 88. È il miglior piazzamento in questa speciale graduatoria dell’Italia nelle 27 edizioni della manifestazione in quanto finora il massimo era stato il terzo posto di Boras nel 2019, dove però gli azzurri vinsero 5 ori conquistando 11 medaglie. Nell’ultima giornata da evidenziare i tre conclusivi podi, dopo i quattro delle prime tre sessioni di gare, da parte del giovanissimo marciatore azzurro Giuseppe Disabato che ha conquistato il bronzo sui 10.000 metri di marcia in pista, ma soprattutto di Edoardo Stronati e Great Nnachi secondi rispettivamente nel salto in alto uomini e in quello con l’asta donne.

Particolarmente significativo il risultato di Nnachi, 19 anni da compiere il prossimo 15 settembre, atleta di cui si sente parlare da tanti anni, sia per meriti sportivi poiché da quando era cadetta ha inanellato prestazioni importanti in varie specialità, sia nei salti che nella velocità, ma anche per motivi burocratici in quanto pur essendo nata in Italia, a Torino, da genitori nigeriani che si sono trasferiti circa 25 anni fa, è riuscita ad ottenere la cittadinanza italiana solo al compimento dei suoi 18 anni nel 2022. Una storia singolare, in cui nel dicembre 2021 è stata anche nominata Alfiere della Repubblica dal Presidente Sergio Mattarella, ma non è bastato per accorciare i tempi e allora il grande risultato di ieri ha certamente avuto un sapore ancor più particolare essendo stato realizzato con la maglia azzurra tanto agognata.