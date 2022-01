Il 65° Campaccio nel segno dell’Etiopia

Il Campaccio Cross Country, evento Gold del circuito World Cross Country Tour, si è svolto ieri pomeriggio a San Giorgio su Legnano per la sua 65esima edizione organizzata in maniera impeccabile dall’Us Sangiorgese, nonostante le enormi difficoltà della situazione sanitaria. Alla fine gare di altissimo livello tecnico, con le buone prestazioni dei due azzurri più attesi, classificati entrambi al sesto posto nelle loro prove, Nadia Battocletti e Eyob Faniel, mentre sotto il sole tiepido che batteva sul percorso privo di fango, doppio successo dell’Etiopia grazie alle ottime prestazioni di Dawit Seyaum, che vince la gara femminile nel tempo di 18’49 sui 6km, e di Yihune Addisu in 28’39” per i 10km di quella maschile.