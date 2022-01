Il 2022 dell’Atletica all’insegna dei mondiali di Eugene

Tutti i principali appuntamenti di atletica dell'anno

La nuova stagione agonistica dell’Atletica, ufficialmente iniziata ieri, dovrebbe vivere nella sua completezza dopo due anni difficili a causa della gravissima pandemia mondiale, pur in presenza di questa imponente quarta ondata di Coronavirus che sta causando tantissimi contagi, ma con sintomi lievi anche grazie alla imponente campagna vaccinale in atto da quasi un anno.

Vediamo allora quali sono i principali eventi programmati nelle tante declinazioni di questo sport che, su tutte, vedrà il suo momento di massimo interesse nel corso dei Campionati del Mondo all’aperto, con tutte le classiche specialità olimpiche in pista e su strada quali maratona e marcia, che si disputeranno per la loro 18 esima edizione a Eugene, in Oregon (USA), dal 15 al 24 luglio, dopo che l’iniziale data, dal 6 al 15 agosto 2021, era stata spostata per non sovrapporsi con la rassegna a cinque cerchi di Tokyo.

Sarà la prima volta che un mondiale outdoor sarà disputato negli Stati Uniti, 26 anni dopo l’organizzazione dei Giochi Olimpici che si disputarono nel 1996 ad Atlanta, e le caratteristiche della pista del rinnovato impianto di Hayward Field, dove l’anno scorso si sono ottenuti grandi risultati, specie nelle gare di corsa, sia ai Trials che nel meeting di Diamond League intitolato a Steve Prefontaine, fanno presagire che si potrebbero addirittura superare alcune grandi imprese registrate nelle gare a cinque cerchi di Tokyo.