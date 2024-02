Iapichino vittoriosa a Belgrado con 6,68 nel lungo

Buon risultato della saltatrice azzurra ma anche dell'ostacolista Besana che migliora il personale

Larissa Iapichino è andata a Belgrado nel meeting Silver di World Indoor Tour per trovare conferme a una condizione in crescita, nell’ottica degli ormai imminenti campionati del mondo di Glasgow, e la vittoria ottenuta nella sua disciplina del lungo con il personale stagionale di 6,68 è apparsa molto confortante e di buon auspicio, pur se la ventunenne saltatrice azzurra non è rimasta del tutto soddisfatta e, a fine gara, ha deciso di gareggiare anche agli assoluti di Ancona del prossimo fine settimana.

La miglior misura è arrivata al primo tentativo, sei centimetri meglio di quanto fatto nell’esordio stagionale di Sabadell del 27 gennaio con 6.62, nella competizione vinta davanti alla serba Milica Gardasevic seconda con 6.53 e all’ungherese Diana Lesti terza con 6.50, mentre la campionessa del mondo Ivana Spanovic, che non sta facendo la stagione al coperto, era in tribuna a fare il tifo e a godersi l’evento.

Quello di Larissa non è però stato l’unico risultato di rilievo di un altro brillante pomeriggio di atletica italiana, nel meeting serbo, in quanto si è messa in grande evidenza anche la coetanea della saltatrice, l’ostacolista Veronica Besana, che nei 60 H ha ritoccato di cinque centesimi la migliore prestazione italiana under 23, in suo possesso dallo scorso anno ma in coabitazione con Giulia Guarriello, realizzando un buon 8″05 che la avvicina ai mondiali indoor di Glasgow, ora lontani soltanto tre centesimi per quanto riguarda lo standard d’iscrizione, al secondo posto nella gara vinta dall’ungherese Greta Kerekes in 8″02.