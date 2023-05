Iapichino riparte da un ottimo 6,83 nel lungo di Kallithea

SPRINTNEWS

Per la saltatrice azzurra una grande gara con il personale all'aperto ottenuto contro vento

Larissa Iapichino è tornata in pedana, nel salto in lungo del meeting Bronze di Continental Tour a Kallithea in Grecia vicino alla capitale Atene, con una convincente vittoria grazie all’eccellente misura di 6,83 che rappresenta anche il suo personale all’aperto, migliore del 6,80 ottenuto nel 2020 al Meeting di Savona. È un debutto brillantissimo per la saltatrice fiorentina nella stagione all’aperto, con una misura che assume ancora più valore perché ottenuta con un forte vento contrario di -1.8, e all’ultimo tentativo di una gara in cui ha dimostrato una straordinaria forza mentale oltre che sicurezza per aver sempre preso, tranne in un’occasione, delle ottime battute di stacco. Per Iapichino è la conferma dei progressi di quest’anno, già cominciato con lo splendido argento agli Euroindoor dove aveva migliorato il primato italiano al coperto, che già aveva in comproprietà con la madre Fiona May, con la misura di 6,97 di Istanbul all’inizio di marzo e dunque, quando mancano appena nove giorni al Golden Gala Pietro Mennea di Firenze, si sono create subito ottime prospettive in vista dell’atteso appuntamento del 2 giugno nella sua città, con la terza prestazione in carriera dopo il primato di quest’inverno e il 6,91 sempre al coperto di due anni fa, che ricordiamo essere ancora record mondiale indoor under 20.

È anche il miglior risultato europeo stagionale all’aperto e il quinto al mondo mentre, dietro di lei nella competizione del Continental Tour in Grecia, sono state nettamente superate avversarie di livello internazionale come la svedese Khaddi Sagnia, seconda con 6,61 (+0.4) e la romena Alina Rotaru-Kottmann, terza con 6,51 (-1.1), in una gara in cui la saltatrice azzurra ha realizzato anche altri ottimi salti quali 6,69 (+0.7) con il turno di avvio, e poi 6.68 (+0.1), un nullo, 6.72 (-0.7), 6.68 (+0.2) per chiudere con il migliore di 6.83 all’ultima prova, segnale anche di grande condizione fisica.