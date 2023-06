Iapichino, Diaz e Fabbri trionfano in un Golden Gala memorabile

Tre successi italiani con un record nazionale e uno mondiale della keniana Kipyegon

La terza tappa della Diamond League 2023 disputata ieri sera a Firenze, davanti a tribune totalmente gremite, in occasione della quarantatreesima edizione del Golden Gala intitolato dal 2013 a Pietro Mennea, ha regalato emozioni straordinarie a cominciare dal nuovo record italiano nel salto triplo di Andy Diaz Hernandez con 17.75, vincitore della gara così come lo sono stati i due atleti di casa, i fiorentini Larissa Iapichino al successo nel salto in lungo con la misura di 6,79 e Lorenzo Fabbri nel getto del peso con un lancio di 21,73.

Il risultato più sensazionale della manifestazione è stato, in ogni caso, il record del mondo nei 1500 metri donne da parte della keniana Faith Kipyegon che ha abbattuto la barriera dei 3’50 del vecchio primato dell’etiope Genzebe Dibaba di 3’50”07 realizzato nel 2015, correndo nello stratosferico crono di 3’49″11.

Tra le altre grandi imprese del meeting vanno evidenziate anche le migliori prestazioni mondiali per lo spagnolo Mohamed Katir sui 5000 metri uomini con 12’52″09, nella prima gara della storia della distanza con tredici atleti sotto i tredici minuti, per la fenomenale olandese Femke Bol nei 400 metri ostacoli con 52″43 di primato del meeting, e per l’etiope Sembo Almayew nei 3000 siepi donne con 9’00″71.