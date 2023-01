Iapichino debutta nella velocità domenica ad Ancona

© Fidal/Colombo

Inizierà domenica prossima 15 gennaio, nel Palaindoor di Ancona, la nuova stagione agonistica di Larissa Iapichino, uno dei maggiori talenti dell’atletica italiana che ricordiamo essere anche l’unica in grado, sia pur nella categoria giovanile under 20, di vantare un primato del mondo, quello indoor del salto in lungo con la misura di 6,91 realizzata il 20 febbraio del 2021, proprio nel palazzetto dello sport del capoluogo marchigiano. La ventenne azzurra è reduce da un 2022 di assestamento tecnico, specie dopo che dalla metà del 2021 era passata sotto la guida tecnica del padre Gianni il quale, purtroppo, in quella stagione aveva potuto lavorare ben poco con la figlia a causa del malaugurato infortunio che ne aveva compromesso il proseguimento, con anche la rinuncia alle Olimpiadi e ai Mondiali under 20. L’esordio di domenica, in tale ottica, appare certamente come un test sulla velocità, legata a quella della rincorsa nel salto, in quanto Larissa sarà sui blocchi dei 60 metri, disciplina non certo abituale per lei che l’ha affrontata per l’ultima volta nel 2016, da cadetta, e che nelle categorie giovanili si è cimentata molto più spesso sui 60 ostacoli.