I dieci candidati al titolo di atleta mondiale dell’anno

Conosciamo meglio i dieci super uomini per World Athletics

Come noto, circa una settimana fa, sono stati indicati da World Athletics i nomi dei 10 atleti candidati per il titolo di atleta dell’anno e, in questo elenco, non era presente nessun azzurro nonostante gli straordinari successi del 2021, con particolare riferimento agli ori olimpici di Marcell Jacobs (addirittura due) e Gianmarco Tamberi.

Si sono scatenate da quel momento tantissime polemiche in merito a tali eccellenti esclusioni, su cui abbiamo cercato di entrare il meno possibile come, nella sostanza, hanno fatto i diretti interessati, con Marcell che proprio si è disinteressato della questione, e Gimbo che è intervenuto in maniera scherzosa mentre il padre allenatore, Marco, ha commentato molto signorilmente come fosse stata una decisione che ci poteva tranquillamente stare.

In ogni caso, andando sulle pagine social della massima Federazione Mondiale, si potrà notare come non vi sia una grandissima attenzione per il sondaggio facente parte di uno dei meccanismi di scelta dei 5 atleti finalisti, con poche votazioni che denotano scarso interesse popolare per l’evento.