I cinque finalisti al titolo di atleta mondiale dell’anno

Definita l'ultima cinquina degli aspiranti ai 4 principali Oscar dell'atletica

Si è completato ieri il novero dei 20 candidati che si contenderanno, 5 per categoria, i quattro ambitissimi riconoscimenti di atleta mondiale dell’anno in ambito femminile e maschile, sia per quanto riguarda le stelle emergenti che naturalmente per i top atleti assoluti. Mancavano solo i 5 finalisti uomini assoluti, per l’evento che si svolgerà all’inizio di dicembre nel corso della cerimonia dei World Athletics Awards 2022, e i nomi dei prescelti tra i 10 inizialmente nominati sono quelli dell’astista svedese Armand Duplantis, del mezzofondista norvegese Jacob Ingebrigtsen, del velocista statunitense Noah Lyles, del maratoneta keniano Eliud Kipchoge ed infine del siepista marocchino Soufiane El Bakkali. I cinque atleti, che rappresentano cinque nazioni di tre differenti continenti, si sono distinti in tutte le più importanti manifestazioni mondiali dell’anno, con particolare riguardo ai campionati iridati in pista svoltisi a Eugene in Oregon a luglio, ma anche nei principali meeting di un giorno legati ai due circuiti ufficiali di World Athletics, la Diamond League e il Continental Tour Gold.

La scelta è stata fatta dopo una selezione insieme agli altri 5 candidati, con il voto del World Athletics Council’s che ha contato per il 50% del risultato, mentre i voti del World Athletics Family’s e quelli dei tifosi di tutto il mondo sono valsi ciascuno per il 25% del risultato finale. Da evidenziare la grandissima partecipazione dei fan che hanno registrato le loro decisioni online attraverso le piattaforme dei social media di World Athletics, dove è stato registrato un record di 1,3 milioni di adesioni. Le votazioni globali si sono chiuse il 31 ottobre e i vincitori delle quattro principali categorie, le due assolute per donne e uomini e le due riservate alle stelle emergenti, saranno annunciati sulle piattaforme social media di World Athletics all’inizio di dicembre, nell’ambito dei World Athletics Awards 2022.