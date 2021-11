I candidati al premio di miglior giovane atleta dell’anno

SPRINTNEWS

Nominati da World Athletics 5 uomini e 5 donne per gli Awards del mese prossimo

In vista dei World Athletics Awards 2021 del mese prossimo, la massima federazione mondiale di atletica ha comunicato i nomi dei 5 candidati e candidate per il premio Rising Star Award 2021 riservato al migliore atleta, uomo e donna, under 20 di quest’anno. Come per le candidature dei premi principali che, peraltro, tante polemiche hanno suscitato in Italia nell’ambito delle scelte tra gli uomini, le indicazioni hanno tenuto conto dei risultati ottenuti in particolare modo alle Olimpiadi di Tokyo e nei principali meeting internazionali ma anche, per tale specifica categoria, ai Campionati Mondiali Juniores che si sono disputati a Nairobi, dopo la metà di agosto.

I vincitori 2021 del Rising Star Award, sia maschile che femminile, saranno selezionati da una giuria internazionale di esperti e saranno annunciato in una grande evento live ai World Athletics Awards 2021 il 1 prossimo dicembre. Vediamo dunque tutte le candidature, con le immagini relative ai nominati, la metà di quelle degli atleti senior, e come sempre abbiamo voluto esprimere una nostra personale previsione partendo, in entrambi gli elenchi, dal nostro e dalla nostra favorita per il premio finale.