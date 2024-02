I campionati italiani indoor all’insegna di grandi campioni

Dosso, Fabbri, Simonelli, Furlani e Iapichino i protagonisti più attesi

© Getty Images

Si disputerà al PalaCasali di Ancona la 55esima edizione dei campionati assoluti indoor, con la presenza di straordinari interpreti dell’atletica nazionale quale su tutti, per la portata tecnica del risultato ottenuto in stagione, la velocista Zaynab Dosso che ha portato il suo record italiano da 7″14 a 7″02 ottenuto a Torun, crono di assoluto valore mondiale con cui è diventata la settima donna europea di ogni epoca, ma anche la terza al mondo del 2024 a tre centesimi da Julien Alfred di Santa Lucia prima con 6″99, e a uno dalla polacca Ewa Swoboda che l’ha battuta di un soffio con 7″01 proprio nel meeting del suo nuovo primato.

Per Zaynab quella del capoluogo marchigiano sarà una gara solo per onorare la manifestazione, oltre che per tenere caldo il motore in vista dell’appuntamento iridato di Glasgow dall’1 al 3 marzo dove certamente potrà competere per qualsiasi tipo di posizione, mentre nell’evento nazionale si contenderanno gli altri due posti sul podio la sua compagna di staffetta, Anna Bongiorni, capace di correre in stagione a 7″29, poi Aurora Berton accreditata di 7″32 e la junior Alice Pagliarini, che con 7″36 ha mancato di un solo centesimo il record italiano under 20 di Vincenza Calì del 2002 con 7″35, ma attenzione anche a Irene Siragusa pure lei in stagione a 7″36.

Nei 400 metri Ayomide Folorunso punta a confermare il titolo dello scorso anno in assenza della leader stagionale Alice Mangione, ma sicuramente da seguire Rebecca Borga, la tricolore all’aperto Alessandra Bonora e la giovane Valentina Vaccari.