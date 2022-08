Hughes: il poco considerato anti Jacobs per gli Europei di Germania

Il principale rivale del campione olimpico dei 100 metri vanta in realtà un ottimo palmares

Oggi 1° agosto, come riportato da tutti i media sportivi italiani, è il primo anniversario della fantastica doppia impresa azzurra alle Olimpiadi di Tokyo 2021 quando, sia Gianmarco Tamberi nel salto in alto, che Marcell Jacobs a seguire di pochissimi minuti nei 100 metri, conquistarono la medaglia d’oro a cinque cerchi.

Una data che appare lontana specie per il velocista desenzanese che, dall’inizio di maggio dopo una brillante stagione indoor che l’ha visto trionfare per pochi millesimi ai campionati del mondo indoor sui 60 metri, è perseguitato da una serie di problemi di vario genere, che gli hanno impedito di esprimersi al meglio delle sue potenzialità, e che stanno mettendo fortemente in forse anche la sua partecipazione ai prossimi Campionati Europei di Monaco di Baviera, dove la sua gara sarà il 16 agosto tra semifinale e presumibile finale.

Abbiamo più volte espresso il nostro pensiero sulle scarse probabilità che Marcell possa partecipare a tale competizione, quantomeno sulla base del referto della risonanza magnetica di una settimana fa, e sul presupposto che sia inutile esporre il campione olimpico ad ulteriori rischi in relazione anche al fatto che, con un giusto recupero, potrebbe poi affrontare le ultime gare della stagione di Diamond League, a fine agosto e inizio di settembre, con una maggiore tranquillità e condizione, ma notizie varie raccontate da autorevolissimi quotidiani sportivi fanno intendere diversamente.