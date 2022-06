Grande personale di Federica Del Buono sui 1500 metri: 4’03″45

Ottima prova della mezzofondista azzurra che ottiene anche il minimo diretto per i mondiali

Eccellente prestazione ieri sera di Federica Del Buono, che ha chiuso il cerchio della sua definitiva rinascita agonistica iniziata circa 18 mesi fa, e ha realizzato il personale nei 1500 metri con l’ottimo crono di 4’03″45 nel meeting di Castellon, valido quale prova Challenger di Continental Tour, classificandosi al terzo posto dietro all’etiope Lemlem Hailu, prima con 4’00″32, e all’australiana finalista olimpica Linden Hall seconda in 4’00″58.

Federica, con tale prestigioso risultato, è diventata la quarta italiana di tutti i tempi ed ha ottenuto soprattutto il minimo di partecipazione per i Mondiali di Eugene in Oregon, fissato a 4″04″20, che si disputeranno dal 15 a 24 luglio.

Per la mezzofondista azzurra, nata a Vicenza il 12 dicembre 1994, la città spagnola di Castellon de la Plana diventa a questo punto il paese delle sue meraviglie in quanto, proprio l’anno scorso il 29 giugno, nello stesso meeting era riuscita con un’altra bellissima gara tutta in rimonta ad ottenere un buon quarto posto, con il crono di 4’08″67 che, esattamente nell’ultimo giorno utile per i punteggi relativi al ranking mondiale di World Athletics, le aveva poi consentito di agguantare l’ultimo posto utile per qualificarsi alle sue prime Olimpiadi.