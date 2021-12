Grande attesa per gli Eurocross di Dublino

Crippa e Battocletti gli azzurri di punta della nostra spedizione

Partono questa mattina con destinazione Dublino i 39 azzurri che saranno impegnati domenica prossima, 11 dicembre, nei Campionati Europei di corsa campestre.

Una spedizione particolarmente folta con i nostri atleti impegnati in tutte e sette le gare in programma, e in grado di lottare per le migliori posizioni sui prati dello Sport Ireland Campus.

Saranno due, però, le punte della squadra a cominciare dall’argento della scorsa edizione Yeman Crippa, reduce da una stagione leggermente meno brillante della precedente ma autore comunque del suo terzo record italiano, sui 3000 metri, dopo quelli dei 10000 ottenuto nel 2019 e quello dei 5000 nel 2020.

Per Yeman nella gara maschile assoluta uno straordinario avversario rappresentato dalla medaglia d’oro olimpica dei 1500 metri, il fenomenale norvegese Jakob Ingebrigtsen, ma anche dal campione in carica, il turco Aras Kaya.

L’altra grande stella della spedizione sarà invece, nella categoria under 23 femminile, la due volte vincitrice del titolo continentale under 20 Nadia Battocletti, di cui ricordiamo tra le grandi imprese di quest’anno il titolo europeo under 23 sui 5000 in pista, prima di realizzare il capolavoro della sua ancor giovanissima carriera, con lo straordinario settimo posto ottenuto sempre sulla stessa distanza alle Olimpiadi di Tokyo.

Nella storia della manifestazione, che sarà organizzata nel 2022 a Torino nel Parco della Mandria, l’Italia ha conquistato 11 ori, 9 argenti e 15 bronzi.