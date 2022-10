Golding-Clarke musa ispiratrice della straordinaria Amusan

La storia dell'allenatrice della nigeriana campionessa e primatista del mondo dei 100 H

Lacena Golding-Clarke è un’ex ostacolista giamaicana, nata a Clarendon il 20 marzo 1975, che ha rappresentato la propria nazione in tre Giochi Olimpici, cinque Campionati del Mondo all’aperto e cinque al coperto, oltre a due eventi dei Giochi del Commonwealth e, proprio in questa manifestazione, ha ottenuto il miglior risultato della sua carriera vincendo l’oro dei 100 metri ostacoli nell’edizione di Manchester, in Gran Bretagna, del 2002.

Ha iniziato la sua carriera come saltatrice in lungo, disciplina in cui vanta un personale di 6,87 ottenuto nel 1998 a Kingston, che ha praticato sino al 2000 partecipando alle Olimpiadi di Atlanta 1996 e Sydney 2000, e ai Mondiali all’aperto di Goteborg 1995 e Atene 1997.

I suoi personali sugli ostacoli, invece, sono 12″68 sui 100 H outdoor ottenuto nel giugno 2005 a Kingston e di 7″83 sui 60 H indoor, mentre tra i suoi allori in tale disciplina figurano anche un bronzo ai Giochi Panamericani del 2003 e uno ai Giochi del Commonwealth del 2006.