Gli azzurri e le azzurre per Tokyo

13 giorni per definire gli ultimi posti

Il 29 giugno prossimo sarà la data ultima fissata da World Athletics per ottenere la qualificazione per le 48 gare di Atletica del programma olimpico giapponese, meno di due settimane rimaste agli atleti e alle atlete italiani/e per cercare di ottenere il minimo richiesto o, quantomeno, per rientrare nelle posizioni utili previste dal ranking mondiale. Dall’inizio del mese vi sono state, da parte dei nostri rappresentanti, delle ottime imprese che hanno consentito ad alcuni di loro che non erano nemmeno qualificati grazie alle graduatorie world athletics, di realizzare il minimo diretto e parliamo, in particolare, di Nadia Battocletti nei 5000 metri e di Andrea Dallavalle nel salto triplo.

Analizzando le graduatorie di cui potrete vedere l’aggiornamento, giorno dopo giorno, andando sul link in fondo all’articolo, ad oggi per i giochi olimpici dell’atletica risultano qualificati 33 atleti e 19 atlete, di cui 21 uomini e 12 donne direttamente con il minimo richiesto, mentre 11 ragazzi e 7 ragazze hanno il posto assegnato grazie alla classifica mondiale. Complessivamente, se oggi fosse il 30 giugno, saremmo rappresentati in 34 delle 48 gare in programma con, in definitiva, una sola specialità in più dove si potrebbe inserire un azzurro, vale a dire quella degli 800 maschili con Simone Barontini, perché gli altri con possibilità di inserimento stanno lottando in specialità dove c’è già almeno un azzurro qualificato, o dentro il ranking.